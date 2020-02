TORINO – C’è una variazione di data per la ventottesima giornata di Serie A, lo comunica il Brescia calcio con una nota sul proprio sito web ufficiale: “Brescia Calcio informa che la partita Brescia-Genoa, valida come 28a giornata del Campionato di Serie A, inizialmente prevista per domenica 15 marzo alle ore 15:00, è stata anticipata a sabato 14 marzo alle ore 15:00”.

