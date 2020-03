Sergio Ramos: “Avevamo bisogno di questo successo”

TORINO – Il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato dopo la vittoria nel Clasico di ieri sera per 2-0.

“La verità è che dopo gli ultimi risultati avevamo bisogno di un successo così. Volevamo rifarci dopo le ultime gare e farlo in un match come il Clasico ha sempre un certo peso. Era un’occasione unica e vincere 2-0 senza subire è ottimo. Liga? Ci sono ancora tante gare ma vincere ci dà una spinta emotiva importante. Messi? Sicuramente io, Casemiro e Varane avevamo un occhio di riguardo per lui. Forse perché gioca dalle nostre parti e perché se gli lasci uno spazio può punirci. Ma siamo stati bravi.”

