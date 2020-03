TORINO – A causa della sospensione del campionato di Serie A, la partita inizialmente prevista per il 13 marzo, Bologna-Juventus non si giocherà. Gli uomini di Sarri quindi penseranno solo al march del 17 marzo contro il Lione, in cui dovranno cercare di ribaltare il risultato dell’andata per passare il turno, in un Allianz Stadium a porte chiuse.

