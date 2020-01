Sconcerti svela un interessante retroscena su Buffon

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha svelato un interessante retroscena sul portiere bianconero Gianluigi Buffon: “Adesso che Buffon ha raggiunto il record di presenze di Maldini, giocherà le sue partite con la Juve. C’è un piccolo retroscena. Buffon è molto ascoltato nello spogliatoio della Juve, da tutti. Ma da vecchio eterno titolare si sente in diritto di parlare nei dopo partita, solo quando ha giocato. Quando non ha giocato lascia la discussione ad altri e questo crea un vuoto, i suoi interventi mancano. Forse prima di tutti a Sarri, essendo Buffon leader del partito per cui non bisogna mai di essere modesti. Buffon deve finire di capire il nuovo ruolo, non è una riserva, è il saggio del villaggio. Non è solo ascoltato, è atteso”.