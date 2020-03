Sconcerti: “Senza pubblico mi sono goduto meglio Juve-Inter”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche del match di domenica scorsa tra Juve e Inter.

“Juve-Inter è stata una grande bella partita, me la sono gustata di più perché non c’era il pubblico. È stato un match chiaro, l’ho studiato mossa per mossa con la tranquillità che si ha quando si legge un libro. È una notazione di margine questa, non un invito a giocare sempre a porte chiuse. Mentre mi sono annoiato nel vedere il Milan contro il Genoa, che è diventata una squadra”.