Sconcerti: “Se Nedved è stanco, si riposi. Ha usato una frase infelice come, in parte, ha fatto Commisso”

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa la situazione tra Nedved e Commisso: “Non sono d’accordo con la risposta che ha dato quest’ultimo. Commisso è un presidente ‘giovane’ che ha messo tanti soldi e ci sta che faccia una dichiarazione eccessiva. Nedved non può dire che è stufo di sentir dire che la Juve vince senza merito. I rigori si possono discutere e il secondo non c’era. Se Nedved è stanco, si riposi. Ha usato una frase infelice come, in parte, ha fatto Commisso”. Ma nel frattempo sta circolando anche un’altra importantissima novità in casa bianconera: infortunio Chiellini, la notizia è arrivata poco fa! >>>VAI ALLA NOTIZIA