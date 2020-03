Sconcerti: “Se la Lazio supera l’ostacolo Atalanta credo ce la potrà fare…”

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Sportiva di temi d’attualità. Di seguito riportiamo le sue parole.

SU AGNELLI E L’ATALANTA IN CHAMPIONS: “Agnelli difende la gerarchia degli investimenti. Io non sono d’accordo perché anche lo sport molto ricco deve rispettare il risultato della gara”.

SULL’ATALANTA IN CHAMPIONS: “Può guardare anche oltre i quarti, grande merito ai bergamaschi”.

SULLE DIVISIONI NELLA SERIE A: “Il calcio e la Lega Serie A non aveva nessun titolo per intervenire su un’emergenza sanitaria nazionale, parliamo di salute pubblica e non di pallone. Doveva decidere il governo e soprattutto la task force di scienziati del governo. Le singole società hanno capito che non erano loro a decidere”.

SULLA REGOLARITÀ DEL CAMPIONATO: “Sarà una storia diversa, un campionato diverso, ma credo che alla fine vincerà sempre il migliore. Sotto questo punto di vista la Serie A non è falsata”.

SULLA LAZIO: “E’ la squadra più compiuta, quella con i giocatori giusti al posto giusto. A me piace molto e se supererà l’ostacolo Atalanta credo che ce la potrà fare”.

SULLA SITUAZIONE MILAN: “Non poteva avere la stessa regolarità avuta durante la gestione Berlusconi. Inter e Milan insieme, in 20 anni, hanno bruciato quasi 3 miliardi di euro. Oggi i grandi presidenti non vogliono e non possono più rimetterci. Gli stranieri che arrivano nel calcio italiano vogliono guadagnarci, i tifosi si rassegnino”