Sconcerti: “Per Kulusevski si tratta di una cifra enorme ma vale la pena rischiare”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche dell’affare Kulusevski.

“E’ una cifra enorme per un ragazzo giovane. E’ un giovane interessante, a volte bisogna avere il coraggio di rischiare per prenderli prima, spendendo certe cifre. Bernardeschi? Vedremo cosa farà in questo campionato. Certo è che potrebbe andare da qualche altra parte, perché Kulusevski gioca nel suo ruolo. Potrebbe ripagare il suo acquisto”.