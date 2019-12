Sconcerti: “Le vittorie di Juve e Liverpool non si possono paragonare”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche di due pretendenti per la vittoria della Champions, Juve e Liverpool.

“Eppure, i successi di Reds e Juve non possono essere paragonati: i bianconeri hanno vinto tanto a tal punto da diventare nemici e quindi normalità. La vittoria altrui, infatti, è peggio, ed è la dimostrazione che si può fare. La Juve vince per tutti, quindi non è un vero avversario per nessuno. Il Liverpool non ha parentele con la Juve, appartiene ai normali: non vince la Premier League da trent’anni, il suo tempo quindi non turberà nessuno”.