Sconcerti: “La Juve ha problemi perchè vince da troppo tempo”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha stilato le sue pagelle della Serie A dopo la fine del girone d’andata.

“Alla Juventus do 7,5. Sarri ha fatto ampiamente il suo. La Juve gioca meglio e fa dovunque tanti punti. A volte cade nella paura dell’avversario, ma accadeva anche con Allegri e Conte. Ci si aspettava una Juve dominante e lucida soprattutto per abitudine. Il suo cambiamento solo parziale è un proverbio da cattivi sofisti. La Juve ha problemi perché è una grande squadra che vince da tanto tempo. Ha sempre un po’ più individui e un po’ meno squadra. Ma nessuno in Italia gioca meglio. E due sole in Europa, Liverpool e City, che sono però battibili.”