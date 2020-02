Sconcerti: “La Juve ha la coperta corta”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Marte.

“La Juventus ha gli avversari addosso, sono molto vicini. Non è come l’anno scorso, quando aveva undici punti sulle altre nel girone di andata. L’Inter si è rinforzata molto, cosa che non si può dire della Juventus. Ho l’impressione che ci siano problemi economici, oltre che di uomini. Questa calma sul mercato di gennaio è stata dovuta soprattutto ai conti, perché tecnicamente non è giustificabile.”

PANCHINA – La squadra bianconera ha una sola riserva per tre giocatori, quattro centrocampisti per tre ruoli. Federico Bernardeschi da mezzala è adattato: è un tentativo, ma sempre un adattamento. Ognuno farà quello che crede, ma non eravamo abituati a questo tipo di magrezza quando guardavamo alla Juventus.

SCUDETTO – “È ancora la favorita per lo scudetto? Siamo abituati a considerarla tale, ma io onestamente non so più dirlo. Negli undici giocatori è la più forte, ma non so se lo sia pure sui quindici. Il Napoli può andare in Europa? Non basta la vittoria contro Sampdoria, serve una media da 2,35 punti a partita: non è poco, è praticamente una media scudetto.”