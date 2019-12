Sconcerti: “La Juve di Champions è un’altra cosa”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato attraverso il suo editoriale scritto sulle colonne de Il Corriere della Sera.

“Sembra ormai vicino alla Juve Paredes, scambio con Emre Can. Giocatore ottimo Paredes, ma è un regista, ruolo già coperto nella Juve da Pjanic e Bentancur. Si aggiungerebbe, non risolverebbe. Serve una mezzala. Il 4- 3-1-2 è un modulo molto faticoso perché costringe gli interni a fare molto campo, hanno una doppia copertura di spazi. Le tre punte con Dybala, Higuain e naturalmente Ronaldo, sono un 4-3-1-2 ancora più faticoso perché Ronaldo non difende e Dybala gira a tutto campo. Puoi farlo per 7-8 partite, non per una stagione. Il mercato deve rinforzare in mezzo al campo. Non è un lusso, è una necessità. La Juve di Champions è un’altra cosa. Lì la squadra si aiuta, corre, ha voglia di vincere, c’è tutto il meglio in una volta. È il campionatoanon dare entusiasmo, ad aver bisogno di più fatica.”