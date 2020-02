Sconcerti: “Juve irriconoscibile. Credo sia tempo di un intervento della società”

TORINO – Il noto giornalista sportivo, Mario Sconcerti, ha criticato aspramente la squadra di Maurizio Sarri dopo la partita di ieri nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “È che nemmeno la Champions riesce ormai a togliere la Juve dal torpore. Segno che è diventato la conseguenza di una rottura. Credo sia il tempo di un intervento della società, c’è un’aria stabile di sbandamento, come se mancasse la chiarezza di una linea. Non servono interventi drammatici, serve che si cominci a curare quella che ieri sera è diventato un disagio ufficiale, non più solo psicologico, ormai anzi dannatamente tecnico”. E attenzione perché, dopo la bruttissima sconfitta contro il Lione, poco fa sono arrivate clamorose novità: stangata Sarri, arriva un annuncio pesantissimo! >>>VAI ALLA NOTIZIA

