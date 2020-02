Sconcerti: “I giocatori rifiutano le idee di Sarri. Se la situazione non si evolve si rompe…”

TORINO – Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com circa la situazione della Juventus: “C’è una situazione che è cambiata profondamente. Nel momento in cui la Lazio ha trovato continuità di gioco e risultati, Juve e Inter hanno rallentato: oggi la Lazio ha una formazione più precisa, è la squadra più compiuta che c’è. In testa c’è sempre la Juventus? Ma nella Juve vedo un non adattamento dei giocatori, una specie di piccolo rifiuto da parte dei giocatori nei confronti delle idee di Sarri. E’ una Juve troppo svogliata per essere vera. Non credo che ci sia grande feeling tra il complesso della squadra e l’allenatore. Sarri è un uomo molto diretto e sincero. O questa situazione si evolve o si rompe in modo clamoroso”.

