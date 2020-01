Sconcerti: “Florenzi non è adatto a marcare Ronaldo”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato intervistato dai microfoni di Teleradiostereo.

“Non cambierei modulo per la Juve, ma Florenzi potrebbe rischiare nell’affrontare Ronaldo. Se farà una partita diligente potrà cavarsela. Non è un marcatore, può tenere lo scatto di CR7 e provare qualche volta ad anticipare la giocata difensiva. Non è però la persona adatta, magari potrebbe spostarsi Mancini da quel lato. Suso ha delle dote importanti, ma avrebbe creato confusione negli schemi di Fonseca.”