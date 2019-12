Sconcerti: “Difficile battere la Juve due volte anche se non è cosi eccezionale”

TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della sfida di Supercoppa tra Lazio e Juventus.

“Controproducente per la Lazio non giocare in campionato, dopo aver fatto la rimonta, ti ritrovi con una partita in meno e distante. Sarà una partita molto aperta, difficile battere due volte la Juventus, ma non mi sembra neanche una Juve eccezionale. La Lazio è più in forma in questo momento. Se vincesse la Lazio, sarebbe un segnale importante anche per il campionato. Si penserebbe che la Lazio è la squadra più forte”. Ma attenzione perché, intanto, sta circolando una grossa novità di mercato in casa Juve: Sarri ha un nome enorme in testa e lo ha già chiesto a Paratici! >>>VAI ALLA NOTIZIA