Sconcerti: “Da ora sarà un campionato diverso ma vincerà comunque il più forte”

TORINO – Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

“Agnelli difende la gerarchia degli investimenti. Io non sono d’accordo perché anche lo sport molto ricco deve rispettare il risultato della gara”.

ATALANTA – “Può guardare anche oltre i quarti, grande merito ai bergamaschi”.

EMERGENZA – “Il calcio e la Lega Serie A non aveva nessun titolo per intervenire su un’emergenza sanitaria nazionale, parliamo di salute pubblica e non di pallone. Doveva decidere il governo e soprattutto la task force di scienziati del governo. Le singole società hanno capito che non erano loro a decidere”.

REGOLARITÀ – “Sarà una storia diversa, un campionato diverso, ma credo che alla fine vincerà sempre il migliore. Sotto questo punto di vista la Serie A non è falsata”.

