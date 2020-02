Schianchi: “L’eliminazione della Juventus dalla Champions League sarebbe clamorosa…”

TORINO – Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Andrea Schianchi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa la partita di ieri: “L’eliminazione dalla Champions sarebbe clamorosa. La Juventus ha i mezzi per passare il turno, anche perché di fronte non ha il Real di Puskas e Di Stefano. Sarri non credo sia soddisfatto di quanto ha visto. Il calcio non è una scienza esatta e nel calcio non ci sono scienziati, non si può pensare di prendere un allenatore per riproporre in toto quanto visto altrove. Che non sia la Juventus che vuole Sarri è appurato e lo dice lo stesso allenatore, che non sia nemmeno più quella di Allegri lo dice il fatto che subisce più gol e non è più cinica. Il problema è che la Juventus è rimasta a metà del guado. Questi giocatori non sono adatti al gioco di Sarri, bisogna pensare più a costruire e meno a riempirsi la bocca con parole come ‘bel calcio’ che fanno ridere”.

