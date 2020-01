Scambio De Sciglio-Kurzawa, trattativa in stato avanzato

TORINO – L’emergenza terzini che ha colpito la Juventus ha spinto la dirigenza a intervenire sul mercato. Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Ci risulta che Juventus e Psg abbiano parlato concretamente. Si lavora per uno scambio definitivo alla pari tra De Sciglio e Kurzawa. Oggi c’è stato un vertice a Palazzo Parigi tra il procuratore del giocatore, Giovanni Branchini, e Fabio Paratici”. Negli ultimi mesi si era parlato spesso di una possibile trattativa con il Paris Saint-Germain, ma la contropartita per De Sciglio sembrava dover essere Thomas Meunier. Layvin Kurzawa, mancino e laterale sinistro naturale, è però un giocatore più funzionale al momento. Il francese potrebbe funzionare da perfetta alternativa ad Alex Sandro, attualmente unico terzino sinistro in forza alla Juventus.