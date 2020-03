Sassuolo, De Zerbi: “Pronto per una big, Caputo come Schillaci. Boga da 15 gol all’anno”

TORINO – L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa vari temi: “Dovesse arrivare la proposta di una grande, la considererei e verificherei se ci sono le condizioni per lavorare bene. Sono pronto già da due anni, ma è anche vero che mi diverto molto ad allenare questi giocatori. Boga? Boga ha pochi rivali al mondo. Prima faceva fatica a connettersi con i compagni, non vedeva la porta. È gratificante vedere come sia migliorato, può fare 15 gol a campionato. Berardi è sottovalutato: solo Werner alla sua età ha segnato di più. Lui, Boga e Locatelli me li vedo in grandi squadre, me li porterei dietro. Caputo può essere come Schillaci per Mancini, sa attaccare lo spazio e smarcarsi”.

