TORINO – L’arrivo di Maurizio Sarri serve per cambiare filosofia, per dare un’impronta diversa al gioco della Juventus. Al momento la squadra è ancora in una fase di transizione, inevitabile dopo anni di abitudini completamente diverse. Oggi il Corriere di Torino ha parlato di “Sarrismo a metà”. I numeri, tra gol fatti e subiti, non rispecchiano le capacità della squadra, che ancora non riesce a imporre un certo tipo di calcio per 90′.