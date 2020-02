Sarri:”Abbiamo perso per la troppa superficialità. Dobbiamo capire che vincere non è scontato”

TORINO – L’allenatore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, al termine del match tra Verona e Juventus.

"In questo momento abbiamo differenza di rendimento e di risultati tra casa e trasferta. È stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata dura, dopo due pali siamo andati in vantaggio. Non si possono lasciare punti per strada, difficile commentare anche come è stato preso il primo gol, non possiamo permetterci errori di superficialità. I meriti del Verona sono enormi, ci hanno aggredito con grande convinzione, noi lo sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Siamo passati in vantaggio ma a causa della nostra superficialità l'abbiamo buttata via. La testa è uno degli aspetti più importanti della gara, si comanda la partita e la prestazione fisica, è tutto collegato, dobbiamo capire che vincere non è scontato e quindi dobbiamo farci entrare nella testa che, per vincere bisogna lottare di più e sacrificarci di più. Nella prima mezz'ora ci sono stati grandi meriti del Verona mentre negli ultimi 20 minuti sono molti i nostri demeriti. In una squadra abituata a vincere, in questo momento non ci rendiamo conto che non possiamo sprecare punti, speriamo che qualcuno mi aiuti perché dobbiamo risolvere questa situazione assolutamente".