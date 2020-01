Sarri: “Una delle migliori partite che abbiamo fatto”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria ottenuta contro il

Cagliari.

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che in trasferta aveva perso in una sola occasione e aveva sempre segnato, quindi era una partita difficile. Nel secondo tempo abbiamo raccolto anche i frutti del primo, quando abbiamo fatto correre tanto gli avversari in fase difensiva, creando forse poche situazioni in base alla mole di gioco espressa, ma sono poi quelle situazioni che portano gli avversari allo sfinimento.”

Bisogna lavorare sulla maggior copertura del centrocampo.

“Abbiamo rischiato zero, qualcosa giusto negli ultimi dieci minuti dopo il quarto gol. Anche questo sarebbe da evitare, il filtro che abbiamo fatto contro una squadra pericolosissima in ripartenza come loro penso che sia stato diverso da quello fatto in altre situazioni.”

Grande prova degli attaccanti.

“Anche Douglas è entrato su ottimi livelli, davanti sembrano stare tutti bene. È entrato dalla panchina non da giocatore deluso, ma da giocatore che vuole fare bene immediatamente e questo è un ottimo segnale.”

Le è piaciuto oggi il centrocampo?

“Quello che mi è piaciuto di più è stato l’ordine, non hanno mai perso le distanze in campo tra loro e con la linea difensiva, è stata una delle migliori prestazioni a livello di ordine e quando giochi con questo ordine diventa più facile anche la fase difensiva.”

Nel ritorno si troverà davanti squadre più chiuse?

“Questo è normale, è inevitabile. L’importante è far viaggiare la palla come abbiamo fatto oggi perché se lo facciamo magari soffriamo per trovare spazi per 60’, ma poi li troviamo.”