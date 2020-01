Sarri: “Tra le migliori partite della stagione. Mercato chiuso? Pago una cena a Paratici”

TORINO – La Juventus inizia il 2020 con una vittoria roboante ai danni del Cagliari. Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, commenta una delle migliori prove della stagione della sua Juventus: “Come continuità forse è stata la miglior partita della stagione. Abbiamo fatto una partita di una qualità che avevamo espresso solamente a sprazzi, oggi si è vista per un periodo molto più lungo”

Difendere attaccando? “Era questo che chiedevo, ma lo possiamo fare solo se appena perdiamo il possesso siamo vicini alla palla vagante. Oggi lo abbiamo fatto bene e siamo stati molto più applicati del solito”.

Su Ramsey: “Ha fatto una buona partita. Veniva da un periodo di infortuni e acciacchi continui e sta migliorando sotto il punto di vista della condizione fisica. Penso che abbia fatto una grande partita difensiva, è stato un po’ impreciso davanti ma ha le qualità per fare meglio anche in fase offensiva”.

Su Cuadrado: “Cuadrado dal punto di vista di lavoro con la linea difensiva è ordinato, è più disordinato se parliamo di tattica individuale o di uno contro uno. Mette il culo per terra un po’ troppo spesso (ride ndr). Però ha questa grande energia che, specialmente contro squadre come il Cagliari che lasciano spazio sulle linee esterne, ci può dare qualcosa in più”

Attacco mobile: “È la difficoltà maggiore che abbiamo in questo momento. È chiaro che i movimenti dei centrocampisti con il 4-3-1-2 saranno diversi da quelli che devono farecon il 4-3-3, che è il modulo che abbiamo usato nella parte finale della partita di oggi. In questo mese abbiamo un po’ più di tempo per ovviare a questo problema in allenamento”.

Sul mercato chiuso dalle dichiarazioni di Paratici: “Pagherò una cena al direttore perché mi ha tolto un mese di domande inutili, io poi mi interesso poco di mercato. È una squadra difficile da migliorare, soprattutto nel mercato di gennaio. Mi sembra abbastanza normale quello che ha detto Paratici”.

Su Rabiot: “Rabiot ha fatto una buona partita, in crescendo. Le piccole difficoltà che ha avuto glie le ho creato io facendolo giocare a destra. Sono contento perché ha fatto una partita ordinata, sempre nella posizione giusta e con una buona fase difensiva”

De Ligt-Demiral: “De Ligt diventerà uno dei difensori più forti del mondo, sono sicuro. Ha fatto un percorso molto particolare e ci sta che possa attraversare un periodo di appannamento. Demiral è in grande condizione ed è giusto sfruttare questo suo momento”. Ma attenzione perché, proprio pochissimi minuti fa, è arrivato un importante annuncio di mercato da Sky Sport: Sarri ha preso una pesante decisione, Gianluca Di Marzio conferma tutto in diretta TV! >>>VAI ALLA NOTIZIA