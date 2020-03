Sarri si gioca la Juve

TORINO – La Juventus é entrata nella fase calda della stagione, e in attesa di sapere del recupero della partita contro l’Inter, si prepara ad un mese di grandi sfide.

I bianconeri si dovrebbero giocare, condizionale d’obbligo vista l’incertezza sulla data del recupero del Derby d’Italia, tutti e tre gli obiettivi stagionali: mercoledì con il Milan la finale di Coppa Italia, poi il ritorno con il Lione che i bianconeri devono vincere per passare, il tutto con la possibilità di giocare in mezzo contro l’Inter. Sarri si gioca il futuro in 14 giorni.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<