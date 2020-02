Sarri si gioca la Juve in un mese

TORINO – La Juventus si appresta ad iniziare un mese di fuoco, che darà le prime indicazioni sulla strada che prenderà la stagione bianconera.

Sabato gli uomini si Sarri giocheranno contro la SPAL per continuare a tenere Lazio e Inter a distanza, per poi volare a Lione per l’andata degli ottavi di Champions League. Di ritorno dalla Francia i bianconeri affronteranno poi l’Inter in campionato, per poi giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Un mese di fuoco dunque, che Sarei vuole affrontare al meglio.

