Sarri risponde a Klopp: “Lui il calcio italiano non lo segue. Si sta togliendo di dosso i panni della favorita”

TORINO – Nel corso della conferenza stampa di oggi, Maurizio Sarri, ha voluto rispondere alla frase pronunciata da Klopp in una recente intervista al The Guardian: “Sono sorpreso perché la Juventus, con la rosa che ha, dovrebbe dominare la Serie A”. Questa la risposta del tecnico della Juventus: “Lui il calcio italiano non lo segue, per questo non conosce il motivo per il quale non ci troviamo a +10 sulla seconda. Comunque non mi sembra male nemmeno la rosa del Liverpool. Jurgen è una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto e si sta togliendo di dosso i panni della favorita”.

