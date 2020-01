Sarri: “Primi 60 minuti tra i più belli fatti ma dobbiamo trovare continuità”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la vittoria contro la Roma.

“Abbiamo fatto bene per 60’, poi vincere a Roma senza soffrire è difficile. Potevamo fare meglio nell’ultimo tratto di partita perché loro attaccavano a pieno organico ma ci lasciavano anche molto spazio, c’erano i presupposti per ripartire, invece ci siamo difesi troppo bassi ed è diventato già problematico. Ma nei primi 60’ abbiamo fatto bene e abbiamo vinto meritatamente.”

La prima ora di gioco più bella per la sua Juve?

“Una delle versioni più belle sicuramente, ma abbiamo fatto bene anche altre partite o altri spezzoni. Ci manca di trovare questa qualità per 90’ in maniera consecutiva.”

Gli inserimenti dei centrocampisti? “Ramsey e Rabiot sono ragazzi che vengono da un altro campionato, hanno avuto problematiche di infortuni continui, quindi gli manca la continuità di allenamento. Ora si stanno allenando con più continuità, quindi siamo contenti. Siamo consapevoli di avere ancora margini di miglioramento.”

Demiral e Zaniolo?

“In bocca al lupo a Zaniolo sicuramente, ma la sensazione è anche l’infortunio di Demiral possa essere serio. Dobbiamo valutare l’entità della distorsione, in questo momento le sensazioni dello staff medico non sono positive anche se non si sbilanciano.”