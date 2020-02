Sarri: “Possiamo migliorare ancora molto. CR7 fa 70 partite l’anno, era giusto che riposasse”

TORINO – ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, al termine del match tra Juventus e Brescia.

SU DYBALA – “Dybala aveva molta più libertà di movimento in fase offensiva e lo ha dimostrato”.

SU CHIELLINI – “Chiellini fremeva per entrare, ogni 5 minuti mi chiedeva quanto mancasse al suo ingresso. Ha fatto tantissimi sacrifici in questi mesi ma ora ha raggiunto la condizione giusta, gli ho detto di togliersi la tuta e l’ho fatto entrare.

SU RONALDO – “Abbiamo tantissimi giocatori forti, Dybala è un attaccante ma parte arretrato, Cristiano gioca sempre un po’ defilato, oggi era giusto che riposasse perché tra Nazionale e club gioca 75 partite l’anno quindi abbiamo optato per farlo riposare oggi”.

SU RAMSEY – “Siamo rimasti pochi a centrocampo, Ramsey gioca più avanzato, ora dobbiamo vedere le condizioni di Pjanic, Douglas Costa è fuori per un po’. Nelle ultime due partite Ramsey è sembrato molto in crescita, nella fase difensiva sta facendo molto bene e sta migliorando, non è facile arrivare da campionato inglese”.

SULLA SQUADRA – “Possiamo migliorare ancora in tutto, a livello difensivo abbiamo ancora dei margini di miglioramento ampi, così come sulle palle ferme, possiamo fare e dobbiamo fare molto di più, dobbiamo concentrarci su di noi e di fare più punti possibili”.

SU PJANIC – “Pjanic ha avuto un acciacco all’adduttore e ora non possiamo definire l’entità dell’infortunio”.