Sarri: “Non è facile trovare un equilibrio con tutti questi giocatori offensivi, ma ci sarà spazio per tutti”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato intervistato dai microfoni di JTV.

“La Fiorentina nella gestione Iachini non aveva mai perso in campionato, quindi dovevamo avere pazienza, lo sapevamo già alla vigilia. Siamo stati bravi ad avere pazienza perché sapevamo che avremmo trovato spazi chiusi, la partita dove a essere gestita conò la giusta pazienza e i numeri sul possesso palla dicono che l’abbiamo fatto bene”.

Cristiano Ronaldo è arrivato a 50 partite con la Juve segnando 70 gol.

“Al di là dei rigori era vivo, sta bene mentalmente e fisicamente. Quando un giocatore così unisce condizione mentale e condizione fisica diventa determinante. Sta facendo cose eccezionali, in questo momento stiamo raccogliendo anche in fase offensiva. Grande merito di Ronaldo, ma stanno facendo bene anche gli altri, anche Dybala che è una bestemmia tenerlo fuori, quando è entrato ha fatto bene. Non è facile trovare un equilibrio con tutti questi giocatori offensivi, però piano piano ci sarà spazio per tutti perché stanno facendo bene tutti”.

Cuadrado il giocatore che ha toccato più palloni oggi, cosa significa?

“Penso che dipenda anche dall’atteggiamento tattico della Fiorentina che ci aspettava in un 5-3-2, anche per questo ho deciso di partite con Douglas Costa perché sapevo che sarebbe stata dura trovare spazi nelle vie centrali”.