Sarri: “Lasciare fuori Dybala è una bestemmia ma mi sono adattato al gioco della Fiorentina. Douglas Costa è un giocatore fortissimo”

TORINO – La prestazione e le tante soluzioni? Abbiamo tanti giocatori offensivi di livello straordinario e per le loro caratteristiche non è facile usarli tutti al meglio. Ho preferito partire con Douglas per avere più ampiezza. Lasciare fuori Dybala è una bestemmia ma mi volevo occupare dell’aspetto tattico della squadra. La mentalità e ritmo? Il ritmo e intensità non ci mancano in assoluto ma solo in certi momenti. L’obiettivo è quello di averlo con la maggiore continuità possibile e ci stiamo lavorando. Le individualità? Cristiano continua a segnare a ripetizione e per lui è importante e anche gli attaccanti stanno facendo bene sono tutti grandi giocatori. Douglas Costa? Douglas è un giocatore importantissimo e fortissimo, salta l’uomo con grande facilità. Gli infortuni lo hanno fermato ma da 25 giorni si sta allenando con continuità e in partite come questa si sta rivelando molto utile. Pochi centrocampisti in gol? Se un attaccante fa 22 gol in metà stagione è difficile alzare la media gol a centrocampo, ci manca Khedira che aveva queste caratteristiche. Bentancur e Rabiot devono migliorare sotto questo punto di vista.