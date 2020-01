TORINO – Dopo appena 6 mesi da quando la sua nuova avventura alla Juve è iniziata, Maurizio Sarri è pronto a ritornare nella città che lo ha consacrato e reso grande, Napoli. Il San Paolo sarà sicuramente una bolgia, come in ogni confronto contro i bianconeri, a maggior ragione ora che i ‘traditori’ sono due e non piu il solo Higuain. Chissà che accoglienza gli riserverà il San Paolo.