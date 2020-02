Sarri in vantaggio sul primo Allegri

TORINO – Il bel gioco, la solidità difensiva, l’attitudine alla vittoria. Questo e molto altro nei paragoni, che probabilmente continueranno in eterno, tra la Juventus di Allegri e quella di Maurizio Sarri. Al momento, il tecnico di Figline Valdarno è in vantaggio sul livornese di un punto. La prima Juventus di Allegri, a questo punto della stagione, aveva ottenuto un punto in meno in campionato. Tra le rose a disposizione dei due tecnici ci sono grosse differenze, anche se la prima Juve di Allegri arrivò in finale di Champions League.