Sarri: “In allenamento spingo per far girare la palla velocemente ma in partita facciamo sempre il contrario…”

TORINO – Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato nel post-partita di Lione-Juve a Sky Sport: “Primo tempo? Abbiamo fatto una circolazione di palla blanda, ci è mancata la velocità sia in fase offensiva che difensiva. Siamo stati poco aggressivi ma il secondo tempo è stato nettamente migliore ma per una partita di Champions è un po’ poco. Io spingo per il concetto di muovere la palla veloce ma giriamo il pallone sempre lentamente. Dobbiamo lavorare su questo. Cuadrado fuori posizione? Sulla palla persa eravamo messi male. Non solo Cuadrado ma molti giocatori erano messi male. La preparazione della gara dava qualche segnale negativo? L’allenamento è stato regolare. La partita dovrebbe spingerci a far viaggiare la palla velocemente ma è successo il contrario. Non penso che il Lione ci ha messo una pressione forsennata ed è difficile giocare così. In allenamento abbiamo lavorato con velocità doppia rispetto a stasera. Il secondo tempo è stato migliore. La palla è stata girata più velocemente. La prima palla giocata da Bonucci? No quella è una palla giocata male, era una palla che doveva andare per vie esterne è un errore che può succedere. In altre situazioni dobbiamo invece migliorare”.

