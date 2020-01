Sarri: “Higuain più completo, Bentancur centrocampista totale”

TORINO – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato intervistato dai microfoni di JTV.

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte, un primo tempo di altissimo livello e un secondo in cui ci siamo complicati la vita prendendo gol subito, un gol forse evitabile. Poi abbiamo rifatto bene per un lungo tratto e mollato un po’ forse nei minuti finali. Abbiamo rischiato il 3-2, ma siamo andati anche più volte vicini al 4-1”.

La Juve ha sempre più punti di riferimento in campo.

“Sì siamo in un momento in cui sembriamo in crescita dal punto di vista del palleggio e delle uscite da dietro, siamo in evoluzione positiva da questo punto di vista”.

Chi è Bentancur oggi?

“Rodrigo è un giocatore ancora giovane ma già forte, centrocampista totale con ottima fase di interdizione, capacità di palleggio per giocare da vertice basso della difesa, può giocare da interno. Gli manca solo la capacità di inserimento, stasera ne ha fatti 2-3 ottimi e in uno è riuscito anche a segnare. Questo ci fa piacere perché ci sta dando molto”.

L’evoluzione di Higuain?

“Gonzalo è un giocatore leggermente diverso da qualche anno fa, forse segnerà meno ma è più completo. Stasera ha fatto una partita di grande livello, gli devo fare i complimenti per una fase difensiva completa e di grande determinazione e questo a un allenatore fa sempre piacere”.

La Roma?

“È una squadra di livello, ha grandi capacità tecniche e di accelerazione. È una squadra non semplice da affrontare, soprattutto se viene fuori una partita troppo aperta, loro in queste situazioni si possono esaltare. È una squadra che penso finirà la stagione in maniera positiva”.