Sarri: “Domani abbiamo la possibilità di arrivare all’obiettivo, non voglio fare turnover. Questo è il campionato più difficile della storia e alla Juve do un buon voto. Su Pjanic…”

TORINO – L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria che, in caso di vittoria, consegnerebbe lo scudetto ai bianconeri. Di seguito riportiamo le sue parole.

SULLO SCUDETTO – “Vediamo in tutte le partite la possibilità di prendere punti e domani è una possibilità per andare all’obiettivo. Andarci vicino conta zero”.

SUI CALI FISICI – “Non abbiamo cali fisici, contro l’Udinese abbiamo fatto 11 kilometri. La partita di domani la prepareremo in 40 minuti domattina perché alcuni giocatori hanno bisogno ancora di recuperare. Se uno va in campo ogni 72 ore non c’è modo di fare lavori specifici”.

SULL’ORDINE – “In tutte le squadre ci sono sintomi di stanchezza, non è semplice preparare le partite in 3 giorni. Abbiamo perso l’ordine in eccesso, ma a differenza delle altre volte questo mi piace perché un errore in eccesso è più facile da recuperare rispetto ad uno in difetto”.

SU PJANIC – “Pjanic ha fatto 46 partite quest’anno. Nelle ultime due partite abbiamo fatto scelte diverse. In questo momento ha un piccolo acciacco che è risolvibile, oggi rientrerà in gruppo”.

SUI GIOCATORI CHE QUEST’ANNO NON HANNO RESO – “Tutte le stagioni sono diverse, abbiamo avuto infortuni traumatici e stiamo lavorando per i recuperi. Higuain oggi ricomincia a lavorare parzialmente in gruppo, De Sciglio la prossima settimana. La rosa è ampia e siamo in grado di ovviare”.

SULLA MENTALITA’ E LE RIMONTE – “La spiegazione è che bisogna ad avere dei riferimenti diversi rispetto al normale. In questo momento le rimonte sono all’ordine del giorno per tutte le squadre. Ci sono risultati atipici e se dopo 100 anni di Serie A ci si trova a giocare a luglio c’è molta atipicità. Un momento difficile ma dobbiamo avere la forza di arrivare all’obiettivo”.

SUL MOTIVO DEL MANCATO UTILIZZO DI PJANIC – “Non so la situazione di Arthur e se farò scelte diverse sarà per scelte tecniche e tattiche”.

SULLA SAMP – “Una squadra che sta facendo bene, nelle ultime nove ha fatto cinque vittorie. Avrà forti motivazioni perché hanno appena perso un derby ma noi dobbiamo essere più forti”.

SUI GIOCATORI RICHIESTI DA SARRI – “Devo essere io ad adattarmi e mi devo adattare in base alle loro caratteristiche. Sennò devo allenare me stesso e non i giocatori”.

SUL TURNOVER CON LA SAMP – “Non penso e non lo voglio. La Champions è una manifestazione affascinante ma per me conta più il campionato e ci sono ancora 2 settimane prima della partita”.

SULL’EQUILIBRIO – “Domani dobbiamo leggere le situazioni e capire se andare in avanti o meno. Bisogna attendere gli avversari, cosa che a Udine non abbiamo fatto. Bisogna leggere meglio le situazioni e evitare errori”

SU UN VOTO ALLA STAGIONE DELLA JUVE – “Io gli do un buon voto. Questo è il campionato più difficile della storia. Ci sono difficoltà enormi per tutte le squadre e credo che la squadra abbia fatto bene ma ci sono sempre margini di miglioramento”.

