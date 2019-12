Sarri: “Devo ancora valutare bene chi ha recuperato e chi no”

TORINO – L’allenatore della Juve Maurizio Sarri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

“Non lo so, non abbiamo ancora le idee chiare su chi ha recuperato dalla gara di Genova e chi no, a ieri la situazione era ancora abbastanza di fatica. Voglio vedere se oggi siamo più brillanti, se qualcuno ha recuperato e posso riproporlo. Giocare in Arabia? Non l’ho mai fatto, ma sono un po’ tradizionalista su queste cose, io amo la tradizione inglese e la finale si gioca a Wembley”.