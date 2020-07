Sarri: “Demiral sta bene ma deve ancora recuperare fisicamente. Ronaldo e Dybala sono di un livello mondiale. Critiche? Probabilmente sto sui cogl***i a qualcuno”

TORINO – Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Udinese. Di seguito riportiamo le sue parole.

SUL TITOLO – “Fare punti è difficile e faticoso e dobbiamo rimanere con la testa sulle singole partite, dobbiamo rimanere sul pezzo ed essere vicini non significa niente”.

SULL’INTESA TRA DYBALA E RONALDO – “Siamo una squadra forte con margini di miglioramento e mi sembra abbastanza evidente. La convivenza con questi due giocatori di altissimi livello faccio fatica a non vederla. Insieme hanno fatto 51 gol quest’anno e sono ad un livello mondiale”.

SUL MINUTAGGIO DI RONALDO – “Ci ho parlato 10 minuti fa e si sente benissimo, ha una grande capacità di recupero fisico e mentale. Sono capacità non comuni e riesce andare oltre alla fatica in modo estremamente naturale”.

SULL’UDINESE E GLI INFORTUNATI – “L’Udinese sta bene ed è una squadra fisica e a differenza di tante altre squadre arrivano bene a fine partita. In questa parte di stagione è difficile giocare con tutti. Higuain e Chiellini sono ancora nelle mani dei dottori. Demiral sta bene ma deve recuperare ancora a livello fisico”.

SU COME ARRIVARE BENE ALLA CHAMPIONS – “Sono tutte situazione occasionali, come il campionato tedesco che ha finito un mese prima di noi. Il City si è trovato in una situazione di classifica in cui non poteva fare più niente. Noi ci stiamo giocando il campionato e dobbiamo tenere la tensione alta”.

SULLE CRITICHE – “Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno ma mi interessa relativamente delle opinioni delle altre persone in una materia in cui ne so più degli altri, mi interessa fino ad certo punto tutto ciò”.

SULL’ASSENZA DI BONUCCI E L’IMPIEGO DI RUGANI – “Rugani penso che la grande responsabilità se ha giocato poco è la mia. Rugani a Milano ha fatto bene ma è stato coinvolto in un crollo di squadra. Non sono d’accordo quindi sulle critiche che vengono fatte a questo ragazzo e meritava di giocare molto di più e le responsabilità sono dello staff tecnico”.

SU RABIOT – “Ha una capacità di strappo che ho visto solamente a pochi, è un grande giocatore. Si sta parlando di una ragazzo con il carattere abbastanza chiuso che ha cambiato campionato, società e calcio. Ci ha messo qualche mese a capire tutte le situazioni e sta venendo fuori. Tanti stranieri hanno fatto lo stesso percorso di Rabiot che sta giocando con personalità”.

SULLA PANCHINA DI PJANIC – “Pjanic è stato fuori per due partite ma è stata una scelta in base agli avversari. Dopo il lockdown ha fatto tutte le partite, sta bene”.

