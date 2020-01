TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo in Coppa Italia contro la Roma, e potrebbe essere ancora una volta l’occasione per Federico Bernardeschi.

Il giocatore è stato schierato contro l’Udinese nel ruolo di interno di centrocampo, che Maurizio Sarri sta cercando di cucirgli addosso. Il numero 33, nonostante le voci di mercato, difficilmente lascerà la Juventus, avendo iniziato un lavoro con Sarri che andrà avanti fino al termine della stagione in corso.