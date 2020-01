Sarri concede un giorno di riposo alla squadra

TORINO – Maurizio Sarri, dopo la bella vittoria di ieri dell’Allianz Stadium contro il Cagliari per 4-0, ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti in vista dell’importantissimo match contro la Roma nella prossima giornata di Serie A. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale apparso sul sito web bianconero: “La Juve ricomincerà a lavorare domani: Mister Sarri ha infatti concesso, dopo la bella vittoria di ieri contro il Cagliari, un giorno di riposo al gruppo. La preparazione della trasferta dell’Olimpico contro la Roma (partita in programma domenica sera) inizia pertanto mercoledì pomeriggio”.