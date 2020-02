Sarri: “Bisogna rendersi conto che il campionato si giocherà punto a punto”

TORINO – L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Verona.

È preoccupato per la sconfitta?

“Non per la prestazione, mi aspettavo una partita di questo tipo, era facile prevederla. Era facile prevedere che al calo di intensità della pressione ci avrebbero concesso qualche tre contro tre, com’è successo. Mi preoccupa come abbiamo preso il gol dell’1-1, sono quei gol che ti fanno arrabbiare. Hai la sensazione della leggerezza, non possiamo permettercelo a questo punto della stagione”.

Ci sono stati carichi di lavoro superiori in settimana?

“Penso che le gambe siano a completa disposizione del cervello. Non ho mai visto una squadra non determinata fare una prestazione fisica di grande livello. Pensiamo prima di tutto alla testa. La partita era questa, lo sapevamo, sapevamo che la loro pressione ci avrebbe costretti a uscire sporchi da dietro, ma ci avrebbe dato anche la possibilità di creare delle occasioni. Però non gli si può concedere un gol di questo tipo, bisogna cominciare a pensare che questo gruppo ha vinto largo ultimamente, con l’antagonista a dieci punti, ora si devono rendere conto che il futuro sarà diverso, fatto di campionati punto a punto. Vediamo se riusciamo a fare questo salto di qualità. Siamo la Juventus, avremmo dovuto portare a casa punti lo stesso”.

C’è presunzione?

“No, c’è leggerezza. La squadra non ha percepito il pericolo sul gol. Presunzione è una parola troppo grossa”.