Sarri aspetta Khedira

TORINO – Il calciatore tedesco Sami Khedira è tornato ad allenarsi con il gruppo bianconero dopo l’operazione che lo ha tenuto fuori dal campo.

Dopo lo stop di inizio dicembre che ha visto Khedira lontano dal campo 3 mesi a causa della pulizia per via artroscopica al ginocchio sinistro, il tedesco tornerà a disposizione completa di Maurizio Sarri verso l’inizio di marzo per cercare di dare il suo apporto nella fase finale della stagione bianconera, con Maurizio Sarri che conta molto sul suo rientro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<