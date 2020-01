TORINO – Uno dei problemi della prima parte di stagione della Juventus sono stati i gol provenienti dai centrocampisti.

In 30 partite stagionali, tra campionato, Coppa Italia e UCL, solamente 7 sono i gol arrivati dal reparto centrale del campo, con Sarri che sta lavorando per migliorare lo score dei suoi centrocampisti: i gol del centrocampo sono sempre stati un punto di forza per la Vecchia Signora, che spera di tornare ad esultare per i gol dei suoi centrali.