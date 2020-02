Sanremo: Ronaldo depista tutti, prenota ma va a dormire a Bordighera

TORINO – Ieri sera sul palco di Sanremo è salita la compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez.

La modella ha presentato la serata con Amadeus, mentre il numero 7 bianconero ha assistito dalla prima fila dell’Ariston. Al termine della puntata, i due non sono rimasti a Sanremo ma si sono recati a Bordighera: come appreso dai nostri inviati presenti in loco, il giocatore ha evitato telecamere e giornalisti prenotando una suite all’Hotel Royal di Sanremo, salvo poi andare a dormire a Bordighera al Grand Hotel del Mare. Tutti a bocca asciutta quindi, anche coloro che erano rimasti ad aspettarlo al ristornate Paolo e Barbara, prenotato anche quello per depistare i curiosi.