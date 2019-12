Sampdoria-Juventus, nuova occasione per Rabiot

TORINO – Sarri lo ha ribadito più volte: “Rabiot ha bisogno di giocare”. Il tecnico toscano, anche oggi in conferenza stampa, ha rivelato che, dovendo scegliere tra i vari (pochi) uomini a disposizione per il centrocampo, terrà conto delle necessità di Rabiot. Il francese sta finalmente cominciando a calarsi nella sua nuova realtà, e nel corso delle ultime partite ha mostrato una crescita costante. Interrompere questo momento potrebbe nuocere al suo rendimento stagionale, Sarri lo sa e per questo è molto probabile che domani contro la Sampdoria l’ex PSG torni a essere titolare. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: gennaio di fuoco, ecco i 6 giocatori che possono arrivare subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA