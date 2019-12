Sampdoria-Juventus: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera alle 18:55 per l’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri scenderanno in campo a Marassi per quella che sarà l’ultima partita prima della Supercoppa in programma sabato contro la Lazio.

Davanti a Buffon dovrebbero agire Bonucci e De Ligt, con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. Centrocampo con Rabiot, Pjanic e Matuidi, mentre in attacco dovrebbe essere confermato il tridente Dybala, Ronaldo, Higuain.

JUVENTUS (4312) Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.