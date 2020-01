Salta definitivamente lo scambio Politano-Spinazzola

TORINO – Salta definitivamente lo scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter. Le due società non hanno trovato un accordo definitivo sul numero di presenze da raggiungere con il prestito con obbligo di riscatto ed i due giocatori sanno tornando amareggiati nelle proprie città. Spinazzola partirà con un volo delle 17 da Linate verso Roma mentre Politano rimarrà ancora un giorno nella Capitale per motivi personali (alcuni dicono di averlo visto in lacrime dopo lo scambio saltato). Tuttavia, rimane una piccolissima possibilità che l’esterno rimanga a Roma in prestito secco fino a giugno.