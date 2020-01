TORINO – L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

L’allenatore ha parlato del campionato italiano di Serie A e del suo svolgimento, non ridiscendo a trovare una squadra ancora sopra le altre, nonostante la classifica dica altro: “Torneo incerto. Ma l’incertezza non significa necessariamente bellezza: è solo incerto, per ora”.