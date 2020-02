Sabatini: “Sarri sicuramente oggi non può fare la battuta sulle maglie a strisce”

TORINO – Il noto giornalista sportivo, Sandro Sabatini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dopo la vittoria della Juventus: “Sarri di sicuro oggi non può fare la battuta sui rigori e sulla maglia a strisce. Sono perplesso sul secondo rigore. Ceccherini mette la mano a protezione e Bentancur appena la sente si lascia cadere. Ma in linea di massima, salvo casi clamorosi, do ragione a arbitro e var. Magari c’è una spiegazione che ci darà qualcuno. La Fiorentina ha giocato una buona partita, ma nella memoria resterà la vittoria della Juventus con Ronaldo implacabile dal dischetto. Juventus. Il portoghese accentua e risolve i problemi. Con lui dal dischetto non tremi. Chiesa che non brilla ormai non è una novità, ricordatemi più di due sue partite belle fatte quest’anno… Sarà un caso, ma dopo le vicende estive ha avuto un’involuzione tecnica”.