Sabatini: “Con Roma-Juve si decide la stagione”

TORINO – Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato intervistato dai microfoni delle frequenze di Radio Radio, proiettandosi al prossimo Roma-Juventus in programma il 12 gennaio.

“Fonseca si è preso la Roma, lui a differenza di altri è arrivato in punta di piedi, c’è stata molta diffidenza nei suoi confronti, ma poi la squadra ha cominciato a giocare bene nonostante le difficoltà per gli infortuni. Per me il 12 gennaio con Roma-Juve si decide la stagione. Se la Roma vince la classifica cambia e si può sognare. C’è da vincere un trofeo quest’anno, o l’Europa League o la Coppa Italia, altrimenti non sarà una stagione positiva.”